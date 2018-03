Fátima Bernardes se declara para Túlio Gadelha: 'amor crescente'

Fátima Bernardes não deixou passar em branco a data de quatro meses de namoro com o advogado Túlio Gadelha e fez uma homenagem no Instagram para o amado, na noite desta sexta-feira (2). Feliz com a relação, a apresentadora agradeceu as mensagens de carinho dos fãs e contou não ter vergonha de falar sobre o amor.

"Adoramos as homenagens. Adoramos as muitas msgs de carinho ao longo de todo o dia. Duas fotos num intervalo de quatro meses. Cidades diferentes. Passeios diferentes. O mesmo sorriso. Um amor crescente. Eu e ele. Sem vergonha de falar de amor", escreveu a jornalista na legenda da rede social.



Foto: Reprodução/Instagram

Mais cedo, Túlio já havia declarado o seu amor por Fátima na web. O advogado abiu seu coração e se declarou para a jornalista. "Quatro meses de muito amor, carinho, cumplicidade, respeito, aventura e saudade! #vemlogo #papangus", escreveu ele.



Recentemente, Fátima comentou em entrevista para QUEM que os elogios a sua beleza que tem recebido ultimamente são reflexos da boa fase. "Estou cada vez mais feliz. A gente transmite isso. Não dá para enganar. Os elogios são um reflexo disso."

Em agosto de 2016, Fátima e William Bonner anunciaram o fim do casamento de 26 anos pelo Twitter. Eles são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 20 anos.

