Fátima Bernardes receberá prêmio nos EUA por 30 anos de carreira

No Encontro desta quinta-feira, 10/5, Fátima Bernardes contou que vai se ausentar por dois dias do programa e será substituída por Ana Furtado:

"Vou participar de um evento promovido pela comunidade brasileira nos Estados Unidos", disse animada.

O motivo é mais do que especial! apresentadora vai ser homenageada no Brazilian International Press Awards de Arte e Cultura e receberá o prêmio Lifetime Achievement, que reconhece as pessoas que ajudam a transmitir uma imagem positiva do Brasil internacionalmente:



Lair Rennó falou todo orgulhoso da amiga:

"É um reconhecimento aos mais de 30 anos de carreira".

Confira o look da apresentadora Fátima Bernardes (Foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

A jornalista merece! Com uma trajetória brilhante na TV, nossa querida apresentadora ganhou vários prêmios ao longo da carreira.

Gshow