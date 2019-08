Fátima Bernardes elogia Brigitte Macron e internautas apontam indireta

Em meio à polêmica sobre a atitude de Jair Bolsonaro, que zombou da mulher do presidente da França, Brigitte Macron, a apresentadora Fátima Bernardes , 56, publicou nesta segunda-feira (26) em suas redes sociais elogios à primeira-dama francesa.

A jornalista da Globo postou em seu Instagram a imagem da capa do livro "Brigitte Macron: L'Affranchie", escrito por Maëlle Brun. Na legenda, escreveu: "Que ela é inteligente, elegante, corajosa e vinte e cinco anos mais velha que o marido, o presidente da França Emmanuel Macron, eu já sabia. Mas nesse livro a autora se propõe a mostrar a mulher por trás das aparências. Acabei de começar a ler. Acho que vou gostar." Assim como Brigitte, Fátima é 25 anos mais velha que o seu namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT).



Foto:Reprodução/Instagram





Seguidores de Fátima Bernardes viram na publicação uma indireta da apresentadora a Bolsonaro. "Ah Fátima elegante até pra mandar indireta", escreveu uma delas. "Não teria a classe de Fátima para esculhambar o Bozo Kkkkkkkkkkkk" (sic), comentou outro.

O presidente brasileiro está em meio a uma guerra diplomática com o presidente francês em função dos recentes incêndios na Amazônia. No último sábado (24), ao comentar um post do mandatário brasileiro em sua página no Facebook, o seguidor Rodrigo Andreaça escreveu "É inveja presidente do macron pode crê" (sic), postando também uma imagem.

Na gravura se vê uma foto de Bolsonaro e de sua esposa, Michelle Bolsonaro, abaixo de um retrato de Macron e de sua mulher, Brigitte Macron. Ao lado das fotos dos casais, há os dizeres: "Entende agora pq Macron persegue Bolsonaro?" (sic). O perfil de Bolsonaro respondeu "não humilha cara. Kkkkkkk" (sic), dando a entender que as recentes críticas de Macron ao presidente brasileiro seriam motivadas por inveja da esposa do brasileiro.

Também nesta segunda-feira (26), a atriz e cantora Gretchen, 60, pediu desculpas ao presidente francês pela atitude do mandatário brasileiro.

"Perdão, presidente Emmanuel Macron. Brigitte Macron é uma mulher maravilhosa e inspiradora como você. Eu a admiro e amo muito a sua história", publicou Gretchen, em francês, no Twitter.

Folhapress