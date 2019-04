Fãs homenageiam Heath Ledger no dia em que ele completaria 40 anos

Os fãs do ator Heath Ledger (1979-2008) utilizaram as contas deles nas redes sociais para prestarem homenagens a ele no dia que o astro completaria 40 anos. O aniversário de Ledger seria comemorado hoje (4 de abril), caso ele não tivesse morrido no dia 28 de janeiro de 2008, em Nova York, em decorrência de uma overdose acidental de remédios controlados.





O ator Heath Ledger (1979-2008). Foto: Reprodução/Getty Images

“É difícil acreditar que hoje ele completaria 40 anos…”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Ele foi um verdadeiro artista, um espírito criativo e amava ser pai”, afirmou outra, lembrando a filha dele, Matilda (13 anos), fruto do breve casamento do ator com a atriz Michelle Williams. “Feliz aniversário, Heath! Nós sentimos a sua falta!”, disse um terceiro. “Onze anos depois e ainda sentimos muito a sua falta”, lamentou mais alguém.



Heath Ledger em Batman - O Cavaleiro das Trevas (2008). Foto: Reprodução

Estrela de produções como ‘10 Coisas que Eu Odeio em Você’ (1999), ‘O Segredo de Brokeback Mountain’ (2005) e ‘Batman - O Cavaleiro das Trevas’ (2008), Ledger foi premiado com um Oscar póstumo na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por seu trabalho interpretando o vilão Coringa no filme dirigido por Christopher Nolan com o herói da editora DC Comics.

