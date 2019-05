Fãs fazem petição para Marvel escalar Danny DeVito como novo Wolverine

É difícil ver o Hugh Jackman e não pensar no Wolverine. E vice-versa. O ator interpretou o herói em nove filmes – e até confessou que gostaria de entrar para o livro de recordes da Guinness por causa disso. Mas se dependesse de alguns fãs, o próximo astro a encarnar o personagem da Marvel no cinema seria Danny DeVito.

Isso é o que mostra uma petição criada no site Change.org. Entitulado como "Peguem o Danny DeVito para fazer o reboot do Wolverine no Universo Cinematográfico Marvel", o abaixo-assinado considera que o ator de Matilda (1996) e Batman: O Retorno (1992) "é o único homem capaz de pegar o trono após Hugh Jackman."



Foto: Reprodução

O pedido leva em consideração as previsões feitas para a franquia X-Men após a empresa que gerenciava os seus filmes, a Fox, ser comprada pela Disney, a dona da Marvel Studios. É esperado que o grupo de heróis mutantes ganhe um reboot e passe a dividir as telonas com rostos conhecidos dos Vingadores e companhia. Até o momento de publicação desta matéria, 11.500 pessoas haviam assinado a petição.

Apesar do Wolverine de Hugh Jackman ser alto e musculoso, Chris Claremont, que escreveu diversos quadrinhos dos X-Men, admitiu que originalmente havia considerado Bob Hoskins para o papel. Assim, em termos de porte físico, DeVito não ficaria tão longe da ideia do roteirista.

Revista Monet