Fãs estão irritados com Anitta. É que a cantora disse que não faria lives durante a quarentena, com medo de transmitir um material com pouca qualidade. Agora, que a artista está empenhada em tirar Manu Gavassi do Big Brother Brasil (Globo), ela mudou de ideia.

"Se a Mari e o Babu ficarem, eu faço uma live", prometeu Anitta em um de seus Stories no Instagram. Fãs já começaram a questionar as motivações da cantora.

"Não queremos live por causa de BBB, queremos live em prol de doações para quem precisa", afirmou um internauta. "Vergonhosa essa sua rivalidade com a Manu", respondeu outra.

Anitta havia dito que precisava respeitar o distanciamento social, e não dava para fazer live em casa sem contar com mais gente. "Não dá para fazer uma live maravilhosa com cenário, luz, sem ter uma equipe coordenando isso, com transmissão. E se eu chamar pessoas, vão acabar com a minha raça. Tudo bem quem chamou. Cada um nessa quarentena acredita no que acredita", disse Anitta, que recentemente assumiu seu novo namorado.

Assim que Anitta entrou nos Trendings Topics do Twiiter pedindo a saída de Manu, Bruna Marquezine entrou na briga para manter a amiga Gavassi no reality.

A atriz também defende a permanência de Babu: "Vai ter mutirão às 15h, 19h e 22h aqui e no Instagram! Mas até lá foquem nos mutirões que estão rolando O TEMPO TODO nas páginas da @manugavassi !!! Não precisa de mutirão pra votar até o dedo cair! Boraaaaaaa que ainda dá #FicaManu #FicaBabu.



Fãs de Anitta criticam postura da cantora por paredão no 'BBB 20'.Reprodução

Anitta começou a pedir votos a Manu com um vídeo em seus Stories na manhã desta segunda-feira (20). A funkeira já havia deixado clara a sua torcida por Babu, mas a escolha por Manu pode ter a ver com a sister ser amiga de Bruna Marquezine. As duas se tornaram um desafeto oficial após o beijo entre Neymar e Anitta, que aconteceu após Marquezine desativar sua conta no Instagram enquanto curtia o Carnaval no mesmo camarote que os dois, no dia 4 de março do ano passado.

Pouco antes, ela curtiu uma publicação que insinuava haver um romance entre os dois e deixou de seguir a cantora. Anitta já havia dito que não é amiga de Marquezine e nunca foi a um camarote para provocar ninguém.

Folhapress