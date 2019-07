Fãs cogitam gravidez de Marina Ruy Barbosa após declaração

Marina Ruy Barbosa completa 24 anos neste domingo (30) e ganhou uma homenagem do marido, Xandinho Negrão. Na foto compartilhada no Instagram, o piloto escreveu: "Meu bebê não para de crescer e o meu amor por ela também não! Parabéns, vida minha". A legenda levantou suspeita de gravidez da ruiva e alguns seguidores do empresário quiseram saber se vem bebê por aí. "Marina está grávida?", escreveu uma. "Vocês estão gravidinhos?", perguntou outra. "A gente quer saber do bebê de vocês", comentou uma terceira usuária da rede social. As comemorações pelo aniversário de Marina começaram neste sábado (29) quando ela e o marido estiveram em um parque em Santa Monica, nos Estados Unidos.



No mês passado, fãs suspeitaram de gravidez após comentário

Esta não é a primeira vez que os seguidores de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão levantam suspeitas de gravidez da ruiva. No mês passado, ela usou um emoticon de uma família formada por um homem e uma mulher e duas filhas para responder o elogio feito pelo empresário em um post sobre empoderamento. "Marina vai dar um tempo das novelas e agora vem esse comentário 'minha menina virou mulher'. Para completar, ela ainda respondeu com um emoji de um casal com dois filhos... Certeza que está grávida", escreveu uma das fãs. Na ocasião, ao ser procurada pelo Purepeople, a assessoria de imprensa de Marina não soube informar se ela está esperando um bebê.

'Não pensamos em filhos ainda', declarou Marina Ruy Barbosa em entrevista

Em uma entrevista para a revista "Vogue Brasil", Marina Ruy Barbosa declarou que ainda iria demorar para ser mãe. "Não pensamos em filhos ainda. O Xandinho tem 10 anos a mais que eu e nós somos apaixonados por crianças, mas acho que quando for a hora vou sentir", declarou. No entanto, a artista revelou que o empresário, em contrapartida, adora a ideia da paternidade. "Por ele já teríamos filhos, mas sabe que a decisão é minha e super me respeita", contou a ruiva. Ter um bebê no momento mudaria os planos de vida de Marina: "Claro que é uma decisão do casal, mas acho que é um momento muito importante para a mulher".

Atriz cuida do corpo durante as férias: 'Tenho mais tempo'

Longe da TV desde o fim de "O Sétimo Guardião" , Marina Ruy Barbosa contou ao Purepeople que aproveita as férias para intensificar os cuidados com a beleza. "Quando não estou no ar, tenho mais tempo de me cuidar, de malhar. Porque a atividade física, pra mim, tem o benefício de deixar o corpo do jeito que eu quero, mas também tem a ver com prazer. Adoro me exercitar, me manter saudável e com energia", contou a atriz.

MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy