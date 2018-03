Fãs acreditam que Zack Snyder está revelando sua versão da Liga da Justiça

Não é de hoje que o diretor Zack Snyder está usando a rede social Vero para compartilhar fotos inéditas do set de Liga da Justiça. Porém, desde que o filme foi lançado e se tornou alvo de muitas críticas, alguns espectadores torcem para que, assim como em Batman vs Superman, a Warner libere o corte do diretor (via Polygon).

A versão finalizada de Snyder virou uma espécie de mito nas redes sociais. Fãs foram para a frente do estúdio, vestidos como os heróis da Liga, protestar (veja aqui); mais de 130 mil pessoas assinaram uma petição exigindo a liberação do corte original (veja aqui); e até mesmo uma campanha de financiamento coletivo foi criada para arrecadar fundos para um documentário que investigaria o que deu errado com o projeto inicial do diretor (veja aqui).

A Warner nunca confirmou ou negou a existência dessa versão, mas Snyder deu a atender, no Vero, que ela realmente estava quase concluída. Quando uma usuária compartilhou um link com o título "O corte de Zack Snyder estava mais completo do que você imagina", o diretor deixou seu like, quase como um sinal de aprovação (veja aqui).

De acordo com fontes consultadas pelo Collider, o corte inicial do diretor era "inassistível", informação corroborada pelo jornalista Josh L. Dickey, que ainda afirmou que Joss Whedon foi contratado para substituir Snyder meses antes do afastamento completo dele. Dickey ainda diz que a saída de Snyder não se deu somente por problemas pessoais: ele teria sido demitido (entenda).

Fato é que, de outubro de 2017 para cá, Zack Snyder está compartilhando imagens que nunca chegaram aos cinemas, como Barry Allen (Ezra Miller) com uma camisa que faz referência ao Contos do Cargueiro Negro - uma espécie de easter egg de Watchmen - e a atriz Kiersey Clemons, que teve sua participação completamente cortada, no set. Alguns fãs acreditam que, mesmo se a Warner não liberar o corte do diretor, este seria o jeito de ele mostrar sua abordagem da história.

Omelete