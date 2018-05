Faltando dois dias para o casamento real (é no sábado, 19.05, hein?), uma surpresa: já há dezenas de britânicos acampados nas ruas de Londres à espera da passagem de Meghan Markle e príncipe Harry!

Fãs acampam à espera do casamento real (Foto: Getty Images)



Após a cerimônia religiosa na capela St. George, o casal segue para um passeio de carruagem pela cidade. Grades já foram distribuídas pelos lugares por onde os noivos irão passar, e sorte de quem conseguir ficar na "primeira fila"!

Até os cachorros entram no clima! (Foto: Getty Images)



As ruas da cidade também já estão tomadas por vendedores que oferecem bonés, cachecóis, chaveiros, bandeiras, botons e camisetas com as fotos dos noivos.

Fãs acampam à espera do casamento real (Foto: Getty Images)



Criativos e divertidos, os souvenirs marcam o casamento mais aguardado do ano (pelo menos, no Reino Unido!).

Souvenirs temáticos do casamento real (Foto: Getty Images)



Restaurantes e pubs também oferecem um tipo de cerveja criado especialmente para celebrar o enlace! Batizada de Horray Harry Ale, a bebida foi desenvolvida a partir de um mix de grãos americanos e britânicos, uma homenagem às nacionalidades dos pombinhos.

Que venha o grande dia!

Glamour