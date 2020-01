Famosos aderem a nova moda da internet

Famosos brasileiros entraram na onda das estrelas internacionais e internacionais aderiram à nova modinha do instagram. A brincadeira é simples: consiste em o usuário postar uma montagem formada por quatro imagens de si. Cada fotografia representa a versões próprias para as redes sociais linkedin, facebook, instagram, tinder.

A brincadeira começou depois que veterana atriz americana Dolly Parton publicou a montagem com suas imagens. A partir de, então, as estrelas — e também anônimos — embarcaram na modinha. Em homenagem à ela, a onda na internet foi batizado de "dollypartonchallenge" (desafio da Dolly Parton, em tradução livre, no inglês).

Na brincadeira, posta-se uma foto mais séria no quadrante do Linkedin; uma mais tranquila ou mais fofa, no facebook, além de uma terceira para o quadrado do instagram, e a sensual, dedicada ao Tinder. Vários artistas toparam e fizeram a brincadeira, como Lázaro Ramos, Rafa Brites, Léo Chaves e Tais Araújo.

Veja:





Extra