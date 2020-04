Citada por comentário racista, Thelma, participante do BBB 20, dever´´a travar na Justiça um processo contra o empresário Rodrigo Branco. Em live pelas redes sociais, ele disse que "torcer por Thelma é racismo", e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".

A família da participante já declarou que buscará os direitos da enfermeira por causa do episódio. "A respeito do conteúdo de uma live, feita ontem, amplamente divulgada nas redes sociais e meios de comunicação, estamos adotando as providências cabíveis na defesa dos interesses da Thelma e da população negra brasileira", escreveu quem cuida das redes sociais dela.

Logo alguns famosos renderam apoio a ela. Uma delas foi a cantora Iza. Você é a minha campeã", escreve.

A atriz Pathy DeJesus também manifestou apoio. Fernanda Paes Leme também mandou corações para a publicação de Thelma.



Família de Thelma, do BBB 20, diz que processará empresário por racismo. Reprodução



ENTENDA

O empresário Rodrigo Branco, famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, surpreendeu amigos e seguidores nesta segunda (30) ao fazer pronunciamentos racistas contra a apresentadora e jornalista Maju Coutinho e a participante Thelma, do Big Brother Brasil 20.

Em conversa via live de Instagram com a influenciadora digital Ju de Paulla, ele disse que "torcer por Thelma é racismo", e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".

"É a mesma coisa que falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", afirmou. "Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado."

A repercussão das falas foi negativa, e momentos depois, o empresário recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Através de um vídeo, ele diz que "várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. [...] É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar". Depois, acabou apagando a sua conta.

