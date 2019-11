Família de Hariany se incomoda com suposto assédio de Lucas

A família da peoa Hariany Almeida está incomodada com um suposto assédio cometido no final de semana por Lucas no reality show "A Fazenda 11" (Record).

Em imagens que circulam pela internet, Lucas entra no quarto e percebe Hari deitada. Ele deita atrás dela e começa a fazer carícias no corpo da modelo. A moça pede que ele saia algumas vezes, mas ele não obedece.

De acordo com um texto publicado nas redes sociais da conta da modelo no Twitter, seus familiares estão chateados. "Não foi algo que qualquer mãe, irmãos ou nossa equipe gostaria de ver. Não compactuamos com o que aconteceu", disse parte do texto.

Na internet, com a veiculação das imagens do suposto assédio, muitos internautas pedem a expulsão do peão do reality. "Ele pode até não ser expulso. Mas essa fazenda aí ele não ganha mais! A imagem dele foi para o esgoto", opinou uma delas.

"Cadê os advogados da Hari para representar? O que aconteceu não foi uma besteira. Estamos lutando desde sábado [23] pela Hari e por todas as mulheres que são desrespeitadas todos os dias. Não vamos nos calar", disse outra.

Até mesmo alguns patrocinadores comentam terem pedido para a Record tomar alguma atitude. Uma delas é a Above, que, em nota, afirma que já falou com a Record sobre o assunto e que "providências foram solicitadas".

O casal já namorou e terminou algumas vezes no reality. Na tarde desta segunda-feira (25), ambos conversaram e o clima parece ter ficado melhor.

Procurada, a Record disse que não comenta sobre o que ocorre no reality.

Essa não é a primeira vez que Hari é vítima de um caso semelhante. Phellipe Haagensen, 35, foi expulso do reality após ter dado um beijo nela contra sua vontade.

Folhapress