Família de Gugu Liberato deixa última mensagem

Os procedimentos para doação de órgãos de Gugu Liberato, morto na última sexta (22), já foram realizados no Orlando Health Medical Center, nos Estados Unidos, às 4h da manhã deste domingo (24), de acordo com o programa "Domingo Legal", do SBT. A equipe médica americana acredita que a doação poderá beneficiar até 50 pessoas. Os órgãos foram encaminhados para diversos hospitais do país.





Foto: Reprodução Instagram

Antes do início do procedimento, a família do apresentador participou de um ritual promovido pelos médicos do hospital, que consiste em pedir para os familiares uma última mensagem de despedida que foi lida pela equipe antes de iniciar o processo para doação dos órgãos.

Agora, a família dá início aos trâmites para realizar o translado do corpo dos Estados Unidos para o Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa de Gugu, o corpo deve chegar em solo brasileiro até a próxima quinta-feira (28). O velório, que será aberto ao público, será em um salão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O apresentador será sepultado no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

