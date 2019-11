Fake news: Gugu é dado como morto por rede social da Record

A notícia publicada pela conta do Instagram do programa da Record Power Couple de que Gugu Liberato , 60, havia morrido no último domingo (3), assustou os fãs e o próprio apresentador, que atualmente passa férias em Singapura.

Segundo a emissora, um grupo de hakers invadiu a conta da rede social e divulgou a notícia falsa. "A conta do Power Couple Brasil foi invadida, infelizmente. O Gugu está ótimo! Por enquanto, o reality dos casais não está de volta, mas o Gugu segue no Canta Comigo Record toda quarta-feira, às 23h", esclareceu.

O próprio apresentador fez questão de mandar uma mensagem. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu ele em seu Twitter.

Posteriormente, Gugu usou o Instagram para mostrar que realmente nada de grave anda ocorrendo. Ele postou uma foto aproveitando o sol. "Está tudo bem por aqui. O sol está bravo", disse.

Procurada para dar novos detalhes sobre o assunto, a assessoria de imprensa da emissora disse que Gugu está ótimo e confirmou a invasão.

Folhapress