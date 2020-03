Fábio Jr., 66, deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira (30), após oito dias desde a sua hospitalização devido um mal-estar causado por estresse e estafa.

O músico deu entrada no local na noite de domingo (22), e chegou a fazer teste para Covid-19, que resultou negativo para o vírus. Segundo a assessoria de imprensa, Fábio Jr. fez uma bateria de exames e está bem. "Ele está ótimo, fez uns exames e está tudo ok."

Agora Fábio Jr. ficará em isolamento em sua casa na capital paulista.



Fábio Jr. recebe alta do hospital após oito dias de internação. Divulgação



Fábio Jr. recebeu o diagnóstico de "pico de estresse e estafa". Sintomas como como cansaço, dor de cabeça e alterações no sono, são os principais indicados pelos profissionais de saúde.

O incentivo para que Fábio procurasse um médico depois de relatar os sintomas que sentia foi do infectologista particular e amigo pessoal, David Uip, o mesmo que cuida da campanha contra o coronavírus no país.

Diferente do cantor, David Uip contraiu o coronavírus. Ele foi submetido ao teste para Covid-19 no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, e está em isolamento.

Folhapress