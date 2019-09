Fã surpreende seguranças e derruba Pablo Vittar de palco em Curitiba

A cantora Pabllo Vittar , 24, tomou um susto no sábado (21), quando fazia um show em Curitiba. Um fã driblou a segurança e puxou a cantora pelo braço. Pabllo acabou caindo do palco, mas sem se ferir.

A artista ainda decidiu intervir para que o fã não fosse tirado do local pelos seguranças. "Calma, calma, calma. Não faz isso com ele não, meu bem, pelo amor de Deus", disse ela.

Na sequência, de mãos dadas com o fã, Pabllo prosseguiu para o meio da pista e pediu para o DJ soltar a música. Vídeos do momento foram publicados por outros fãs da cantora, que se preocuparam com ela.



Recentemente, outros artistas passaram por situação semelhante. Em meados de setembro, um homem invadiu o palco durante show de Anitta, e a cantora fugiu assustada.

No início de agosto, Gusttavo Lima foi atingido por um copo no rosto durante show em Brasília. Na ocasião, ele insinuou que a agressora estaria há "cinco anos sem transar". Depois da apresentação, o cantor disse que na era uma máquina. "Me tratem como ser humano, esse aqui, cheio de defeitos, mas que sempre tentou dar o seu melhor, e vou continuar sempre me doando mais do que esperam de mim..."

Em junho, Ferrugem abandonou o palco durante um show que fazia na região de Cruz das Almas, na Bahia., após quase ser atingido por um objeto lançado em sua direção. Em nota, a assessoria do músico disse que o cantor não voltou ao palco "por falta de segurança".

Folhapress