Fã com Rock in Rio Card pode já escolher hoje dia que quer ir ao festival

Os fãs que compraram o Rock in Rio Card em novembro de 2018 podem escolher a data que desejam ir ao festival a partir das 10h desta quarta-feira (6) no site do evento. O processo fica disponível até 9 de abril, às 19h -inicialmente, a data limite era 8 de abril.

Segundo a organização, foram vendidos 198 mil Rock in Rio Cards em aproximadamente duas horas, com preços entre R$ 495 (inteira) e R$ 247,50 (meia-entrada). A venda de ingressos começa em 11 de abril, mas os valores ainda não foram divulgados.

Durante todo o período de escolha, o comprador pode optar por qualquer um dos dias do festival com garantia de disponibilidade de ingressos. Depois de selecionada, a data não poderá ser modificada.

Após 9 de abril, a organização ressalta que a escolha fica condicionada à disponibilidade de entradas.

O festival será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Lineup

Ainda não foram divulgados todos os nomes da programação. Nesta terça (5), foi anunciado o rapper Drake como headliner do dia 27 de setembro. Na última semana, foi a vez de Bon Jovi ser divulgado como atração de 29 de setembro.

Entre os artistas já confirmados ainda estão Muse, Nickelback, Imagine Dragons e os Paralamas do Sucesso no dia 6 de outubro.

A cantora Pink e o grupo Black Eyed Peas foram confirmados para 5 de outubro, mesmo dia em que Anitta se apresenta.

No dia do rock pesado, 4 de outubro, Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura, Slayer e Anthrax foram escalados.

Os cantores britânicos Seal e Jessie J estarão no palco Sunset, nos dias 27 e 29 de setembro, respectivamente.

Lineup Rock in Rio 2019:

27 de setembro - Drake (Mundo), Seal (Sunset)

28 de setembro - Lulu Santos & Silva (Sunset)

29 de setembro - Bon Jovi (Mundo), Jessie J (Sunset)

4 de outubro - Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura (Mundo), Slayer, Anthrax, Torture Sqaud & Claustrofobia (Sunset)

5 de outubro - Pink, Black Eyed Peas e Anitta (Mundo), Charlie Puth (Sunset)

6 de outubro - Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso (Mundo), King Crimson (Sunset)

Amon Borges - Folhapress