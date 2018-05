Exposição sensorial será lançada nesta terça (15) em Teresina

Será realizada nesta terça-feira (15), às 19h30, a solenidade de abertura da exposição sensorial “Abrindo os Olhos para Enxergar o Mundo”, no Complexo Cultural Club dos Diários. A mostra é um convite para que os visitantes explorem seus sentidos e um espaço para reflexão sobre as formas de estabelecer ações e experiências diante da arte. Para isso, as obras estarão receptivas não apenas aos olhos, mas também ao toque e à audição do público. A atração tem entrada gratuita, com visitação de 8h às 18h, a partir desta quarta-feira (16).

O evento contará com a participação dos artistas Fátima Campos; Rogério Albino; Jucelino Nunes; Eulália Pessoa; Manoel Soares; Valdeci Ribeiro; Stênio Ferreira; Reisinha Barbosa e Rafael Albuquerque (Jabuh), além de uma palestra com o especialista em Leis de Incentivos e Desenvolvimento de Projetos, Marcelo Conti, e um bate-papo com o escritor, cronista e autor de Novelas, Walcyr Carrasco.

A exposição apresentará, através de multimeios, uma mostra artística sensorial inspirada no exemplo de vida, na trajetória de superação, e nas crônicas escritas pelo médico neurocirurgião, reconhecido mundialmente, Dr. Benjamim Pessoa Vale.

“Será um momento ímpar para arte piauiense, uma vez que se trata de uma exposição onde se pode não só ver as obras de arte, mas senti-las, despertando nossas percepções de leitura, do olhar, do conhecimento e dos sentidos através da interatividade”, comenta a idealizadora do projeto, Adriana Araújo.

Serviço:

15 de maio

19h30 - Cerimônia de Abertura (Para convidados)

Entrega do Certificado de Empreendedor Social do Piauí e Troféus

Coquetel

Local: Teatro 4 de Setembro

16 de maio

Exposição aberta ao público e visita dirigida

19h30 - Palestra com Marcelo Conti - Especialista em Leis de Incentivos e Desenvolvimento de Projetos

Local: Teatro Torquato Neto

Público-alvo: Artistas participantes do projeto e convidados

17 de maio

Exposição aberta ao público e visita dirigida

17h - Bate-papo com participação de Walcyr Carrasco, Médico Neurocirurgião Benjamim Pessoa Vale, e representantes do Instituto Cultural Saber e Ler, Projeto Rallyteca e Fundação Educacional Mandacaru

Local: Theatro 4 de Setembro

Público-alvo: educadores

15 a 21 de maio

Espaço de Leitura Maria Branca

Dias 16, 17, 18 e 21 de maio

Oficina de fotografia com Sergio Caddah

Dias 16,17, 18 e 21 de maio

Oficina de audiovisual - BMK, com o diretor de fotografia Victor Oliveira, e os jornalistas Maiko Magalhães e Karine Massacani

Dias 18, 19, 20 e 21 de maio

Exposição aberta ao público e visitas dirigidas

