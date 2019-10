O colunista Alessandro Lo-Bianco divulgou no "A Tarde é Sua" desta quinta-feira (17) o resultado do exame de DNA que comprova que Igor Palhano, de 28 anos, é filho de Mussum. A compatibilidade paterna foi feita com o primogênito do humorista, Augusto.

Segundo o jornalista, Igor poderá ser inserido tanto na divisão da herança quanto no inventário de Mussum, que ainda não foi concluído. O jovem já tinha dito no programa que pode ser que ele busque seus direitos: "Poderia até querer por algum motivo de ter uma força maior para ajudar algumas pessoas, para ajudar algum órgão que eu queira”.

A divulgação do resultado foi feita com exclusividade em uma reportagem do programa apresentado por Sonia Abrão. Com um sorriso de orelha a orelha, Igor Palhano, que é cirurgião dentista, comentou que pretender "dar continuidade ao trabalho" de Mussum.



Exame de DNA confirma que Igor Palhano é filho de Mussum. Reprodução



"Ele deixou um legado bastante imenso tanto na parte odontológica quanto na parte humorística e atuação. E, não sei se posso ter isso também. Pode ser que sim porque na família já tem alguns exemplos", disse Igor.

A mãe, Denildes Palhano, fez questão de pedir "que ele faça tudo isso valer a pena" e confirmou que o filho tem dons artísticos. "Você não tem noção do quanto esse cara é palhaço", disse ela.

Agora, são ao todo cinco filhos do ex-Trapalhão. Augusto, Sandro e Paula, que são do casamento com Neila Gomes, Antônio Carlos, conhecido como Mussunzinho, que é de uma relação extraconjugal com Maria Santana, e, por fim, Igor Palhano.

TV FAMA