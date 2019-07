Ex-sogro de Fábio Assunção terá que pagar R$ 1,5 milhão a ator

Fábio Assunção, 47, ganhou na Justiça um processo que movia contra o seu ex-sogro Luis Felipe Starace Tavares, pai de Karina Tavares. Assunção e Karina tiveram um relacionamento entre 2010 e 2013, e eles tiveram uma filha, Ella Felipa, que está com oito anos.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o ator havia emprestado R$ 1 milhão a Tavares em 5 de julho de 2015, com a promessa de que receberia este valor em 90 dias. O ator tentou fazer a cobrança com os juros devidos, mas não conseguiu receber, tendo que acionar o ex-sogro judicialmente.

Em recurso, Tavares afirmou que não deveria haver incidência de juros, porque foi um trato feito informalmente, e que ele pagaria quando tivesse condições. Na sentença, a juíza Paula Rocha da Silva e Formoso rejeitou o fato de que não haveria prazo para pagamento e corrigiu o valor em R$ 1.469.375,27.

"Os embargos ofertados pelo réu se sustentam na alegação de que o termo do instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes era meramente formal, e que com o vencimento do termo da obrigação as partes teriam acordado para a novação da obrigação, e que essa nova dívida não teria termo determinado. O réu não trouxe aos autos nenhum tipo de documento que provasse esse fato modificativo do seu direito", diz a magistrada.

Luis Felipe Starace Tavares tem 15 dias para entrar com novo recurso na Justiça. Ao UOL, a advogada de Tavares, Noely Moraes Godinho, disse que analisará a sentença e que deverá recorrer da decisão.

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy