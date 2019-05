Ex-namorados, Kevinho e Flávia se beijam em casamento de Carlinhos Maia

E rolou revival dos bons durante o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães , que aconteceu nesta terça-feira (21), com a presença de um timaço de famosos, incluiu um famoso ex-casal, bem conhecido do público.



O cantor e a influencer foram padrinhos de casamento de Carlinos Maia. Foto: Reprodução/Instagram

Estamos falando do funkeiro Kevinho e a influencer Flavia Pavanelli , que já tiveram dois términos no famoso namoro ioiô. Porém, no palco da festa e com a ajuda de outros convidados que atacaram de Cupido, eles trocaram beijos!



O ex-casal, que estava junto há cerca de um ano, anunciou um segundo término no namoro em novembro do ano passado, e chegou a ser alvo de rumores de que teriam reatado a relação; porém, Kevinho revelou que está mesmo solteiro. Eles também chegaram a se separar em julho de 2018, mas voltaram um mês depois.





Ao som de Safadão, os dois trocaram beijos na pista de dança. Foto: Reprodução





