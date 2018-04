Viviane Araújo e Radamés Martins ainda resolvem algumas questões pendentes de uma conturbada separação, incluindo a de bens. Mas a vida seguiu para os dois. Enquanto Vivi se mostra empolgada com seu novo amor, o engenheiro Klaus Barros, seu ex, Radamés, curte uma nova vida ao lado da mulher, a judoca Caroline Furlan, que está na reta final da gravidez do primeiro filho do casal. O jogador postou uma foto beijando a barriga da atleta.

O casal está morando em Brasília, onde o jogador defende o Brasiliense. Junto com eles, vive também a filha do primeiro casamento de Caroline. Antes, Radamés e a atleta moravam em Varginha, Minas Gerais, onde se conheceram e se apaixonaram.

Ex de Vivi Araújo posa com a mulher grávida. (Foto: Reprodução/Instagram)



Extra