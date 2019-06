Ex de Anitta, Thiago Magalhães é comparado a Pedro Scooby

Thiago Magalhães compartilhou um clique no Instagram no último sábado (1º) ao lado de amigos, mas a semelhança entre o ex de Anitta com o atual, Pedro Scooby, chamou atenção dos fãs.

“Fala irmão do Pedro Scooby”, brincou um internauta nos comentários do post. “Cara, a Anitta não te esqueceu não amigo! Está namorando um cara parecido com você”, acrescentou outra. “A cara do Pedro Scooby”, observou mais um. “Anitta procurou um boy igual você e eu sei porquê. Geralmente, quando eu ainda estou a fim do meu ex eu procuro alguém parecido”, disparou uma. “Irmão do Pedro Scooby?”, questionou. Outra apazigou a situação: “Quanta comparação besta. Os dois são gatos, mas se fosse para escolher mesmo escolho o Thiago”.



Foto: Reprodução/Instagram

Anitta assumiu namoro com o surfista Pedro Scooby em uma viagem de férias a Bali, na Indonésia. O anúncio foi feito pela artista após serem flagrados juntos em uma festa. A cantora está curtindo as férias e aproveitou para chamar o surfista para passar uns dias com ela e a família.

Após a confirmação, Pedro Scooby publicou foto com a cantora, que tem ousado nos looks na viagem, em suas redes sociais. No clique, os dois aparecem ao lado de Mauro Machado, pai de Anitta. Na legenda, ele apenas utilizou emojis de corações coloridos, evidenciando o romance. Em seu Insta Stories, o surfista postou imagens de um passeio com a cantora e amigos.

TV Fama