Cinthia Cruz está cada vez mais focada em sua carreira! A atriz de 19 anos, que ficou famosa por interpretar a personagem Cris em Chiquititas, que foi ao ar de 2013 a 2015, participou do evento fashion Catwalk Brasil, em São Paulo, e falou também do fim do namoro.



Cinthia Cruz como Cris em Chiquititas (2013-2015) e em 2018 (Foto: Divulgação/SBT e Maísa Bittencourt)



Ela, que namorou o youtuber Luis Mariz, disse que está realizada com o atual momento da vida, tanto pessoal, como profissional. "Estou muito feliz com tudo que está acontecendo, estou fazendo uma turnê pelo país em parceria com o Instagram Brasil e aprendendo muito”, contou a atriz, que acaba de atingir a marca de 5 milhões de seguidores no instagram.

Quando o assunto é o fim do namoro com Mariz, Cinthia fala com sem problemas da solteirice. “Foco total no trabalho. Ele é uma pessoa muito especial, mas as agendas não estavam batendo”, finalizou ela.

