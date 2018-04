Ex-BBBs Gleici e Wagner visitam o Complexo do Alemão

Gleici Damasceno e Wagner Santiago foram ao Complexo do Alemão, no Rio, na manhã desta sexta-feira (27) para conhecer o projeto Voz das Comunidades. Ao lado do ex-BBB Viegas, eles registraram a visita nas redes sociais.



Foto: Reprodução/Instagram

A campeã do Big Brother Brasil 2018 conheceu alguns moradores e agradeceu o carinho da torcida no reality. "É o primeiro lugar que eu conheço no Rio de Janeiro e isso representa muito para mim", disse Gleici no Insta Stories.

"Representatividade importa, ter voz e vez importa. A gente está aqui para fortalecer, disposto e proposto a comentar a essa ideia e sempre estar perto da comunidade", falou Wagner. O Voz das Comunidades, veículo de comunicação voltado para as comunidades no Rio, foi lançado em 2005 por Rene Silva.



