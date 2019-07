Ex-BBBs Gleici Damasceno e Wagner Santiago terminam namoro

Os ex-BBBs Gleici Damasceno e Wagner Santiago, que engataram romance na edição de 2018 do reality da Globo, não estão mais juntos.



O término foi divulgado pela própria acreana, vencedora do BBB 18, que publicou um texto em seu Instagram na madrugada desta segunda-feira (1º).

"Eu e Wagner não estamos mais juntos. Espero que quem diz nos amar também nos respeite. Cada um segue o seu caminho. É algo doloroso como qualquer fim de relacionamento. Então, tenham empatia, por favor. Obrigada", escreveu.

Wagner ainda não se pronunciou sobre o término e, no momento da publicação de Gleici, divulgou imagens de uma festa junina em Rio Branco, no Acre, estado de Gleici.

Em junho, o casal viajou a São Luís, no Maranhão, para prestigiar o São João da Thay, promovido pela influencer Thaynara OG, mas publicando fotos separados. Gleici não compartilha fotos com Wagner desde o final de maio, enquanto a última foto de casal publicada por ele foi em junho, no Dia dos Namorados.

Folhapress