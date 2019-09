Ex-BBBs Gleici Damasceno e Wagner Santiago reatam namoro

Os ex-BBB Gleici Damasceno , 24, e Wagner Santiago , 35, reataram o namoro. A assessoria confirmou nesta quinta-feira (5). O casal, que se conheceu durante o reality, havia terminado há cerca de dois meses, apesar de terem sido vistos juntos algumas vezes.

Os dois foram vistos juntos por fãs em São Paulo nesta quarta-feira (4), segundo o site NaTelinha, e chegaram a postar em suas redes sociais fotos em uma clínica de estética, embora não aparecessem juntos nos posts.

Enquanto estavam separados, Gleici e Wagner gravaram cenas de um filme juntos, no mês passado, e ele chegou a se envolver em um acidente de trânsito dirigindo o carro dela, em Rio Branco, no Acre. Na ocasião, ele disse que estava sozinho e ligou pra ela apenas depois de socorrer a vítima.



Gleice Damasceno e Wagner Santiago estão juntos/ Reprodução

Na semana passada, Gleici desabafou sobre críticas que teria recebido: "Seus comentários afetam, machucam. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que aguentar tudo. Mesmo me considerando uma pessoa que já passou por muita coisa na vida, às vezes eu leio um comentário e me sinto muito machucada", disse no Instagram.

Ela ainda completa: "Acho que as pessoas deveriam ter mais cuidado, ter uma responsabilidade emocional com o outro. Isso é quase inexistente. Nós somos reais, seres humanos. Tem que se colocar um pouco no lugar do outro. A gente fala tanto em empatia, é uma palavra que se popularizou tanto, mas praticar é muito difícil".

Folhapress