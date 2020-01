Ex-BBB Wagner Santiago vira muso em clipe

O ex-BBB Wagner Santiago sensualizou bastante ao lado de Aretuza Lovi no clipe da música "I love you corote". A nova canção foi lançada pela drag queen nesta sexta-feira em suas redes sociais e também nas plataformas digitais.

Na canção, Wagner interpreta o atendente de um estabelecimento comercial de beira de estrada. Aretuza chega ao local e logo coloca a galera que está no bar para dançar. O moço não resiste e cai na festa — muso do clipe, ele rebola coladinho com a drag.

O próprio postou um trecho dos bastidores do vídeo em suas redes sociais. Classificou a música como um "forrózão arretado". Já Aretuza agradeceu a participação de todos no clipe e disse que a canção representa o "começo de uma nova era, um reencontro com as raízes e referências de uma vida toda."



Wagner está investindo em sua carreira artista. O ex-bbb fez, na última quarta-feira, uma pequena participação na novela "Bom Sucesso", da Globo.







Extra