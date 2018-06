A ex-BBB Fani criou uma conta provisória no Instagram para denunciar que sua conta oficial foi hackeada e tomada por um indivíduo. Fani diz que vai procurar polícia para tentar reaver a conta e afirma que vem sendo chantageada.

"Oi pessoal, eu vim aqui compartilhar com vocês meu Instagram provisório. Porque fui hackeada desde segunda passada, dia 11, e venho solicitando resposta ao Instagram e Facebook. Mas eles ignoram que fui hackeada. Eu descobri quem foi. A pessoa entrou em contato comigo, está me chantageando, pedindo dinheiro em troca do Instagram, sendo que não tenho nenhuma garantia de que ela vai devolver", disse Fani.

Ex-BBB Fani Pacheco diz ter tido Instagram hackeado. (Foto: Reprodução/Instagram)



O perfil de Fani tinha mais de 650 mil seguidores. Agora, ela afirma que a pessoa que tenta lhe aplicar a chantagem pede mil dólares pela conta.

"Eu entro contato com suporte e eles pedem para eu criar outra conta. Então, a minha conta, que demorei anos para construir, com minha história, com minha propriedade intelectual, meus textos, eles simplesmente ignoram. Eu marquei essa pessoa, eu tirei fotos da conta dessa pessoa e tenho provas de que ela está me chantageando. Eu vou na polícia abrir um boletim de ocorrência e vou tentar anexar no Instagram", completou a ex-BBB.

Folhapress