Nesta segunda-feira (09), a ex-BBB piauiense Elana Valenaria curtiu um dia de praia ao lado do também ex-BBB Danrley Ferreira, na cidade do Rio de Janeiro. Os dois iniciaram uma amizade no início deste ano enquanto ainda estavam confinados no reality show.

Danrley e Elana se divertem em dia de praia no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Instagram

Nos stories compartilhados no Instagram, a engenheira agrônoma comemorou o dia ensolarado. "Estou aqui na praia. Fez sol hoje, graças a Deus!". Ex-BBB Elana Valenaria curte dia de praia no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Usando um maiô preto com brilho, a piauiense recebeu elogios de vários seguidores. "Elana é a mulher mais linda do BBB de todos os tempos", disse um seguidor. "Não perdi um só programa do BBB só pra te ver e torcer por você", escreveu outro. Após curtir a praia, Elana pegou um voo de volta ao Piauí e chegou no Aeroporto Ministro Petrônio Portella, em Teresina, por volta das 2h da madrugada, sendo recebida por vários amigos. Ex-BBB Elana Valenaria curte dia de praia no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Instagram)



Da Redação