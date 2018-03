á percebeu como Carolina Dieckmann e Giovanna Ewbank se parecem? Provavelmente você nunca havia parado para pensar nessa possibilidade, até as duas posarem juntas para um clique no Instagram na última segunda-feira (20.03). Lado a lado em uma selfie, que também contava com Leo Fuchs, a dupla recebeu diversos comentários comparando as duas.

Giovanna Ewbank e Carol Dieckmann posam juntas e fãs comparam (Foto: Reprodução/Instagram)



"Incrível como se parecem", "Olhando rapidamente parecem ser gêmeas", "Caracaaaaaa a cara de uma e focinho da outra", "Separadas na maternidade, lindas", "São gêmeas e esconderam por todo esse tempo?? Isso é um absurdo" foram algumas das mensagens deixadas, e até Fernanda Gentil entrou na brincadeira e comentou "gêmeas!" na publicação.

Sobre as comparações, Gioh se manifestou e demonstrou felicidade em receber o título de gêmea da atriz. "Eu to muito feliz, porque você estão olhando a nossa foto e vocês tão falando 'nossa, as duas parecem irmãs!" Gente, meu sonho ser gêmea da Carol Dieckmann, mas no caso a gente tinha que parecer com ela e não comigo", disse via Instagram Stories.

Carol tambem falou sobre o encontro com a apresentadora. "Sabe uma tarde boa? foi essa de hoje... demais, mesmo! essa virginiana mais linda e sabida, de olhos acesos, exuberantes, profundamente azuis... e ele, um amor que não cabe numa vida e que me mata de orgulho: gio e leo, ameeei!!! tudo que é de verdade, transborda. obrigada!", declarou-se a atriz.

