Everything Sucks é cancelada pela Netflix

Apesar de rumores indicarem uma renovação, a Netflix cancelou Everything Sucks, sua comédia adolescente noventista, após uma única temporada de dez episódios. A informação é do The Hollywood Reporter.

A série é descrita como "uma história de amadurecimento curiosa e engraçada" que acompanha dois grupos de adolescentes desajustados: o clube de audiovisual e o grupo de teatro de uma escola de Oregon, Estados Unidos, no ano de 1996.

Foto: Reprodução/Netflix

O elenco conta com Peyton Kennedy, Jahi Winston, Patch Darragh, Claudine Nako, Sydney Sweeney, Elijah Stevenson, Quinn Liebling e Rio Mangini.

O projeto é da dupla Ben York Jones e Michael Mohan, que assume a produção executiva ao lado do time de Zoo: Jeff Pinkner, Scott Rosenberg, Josh Appelbaum e André Nemec.

Omelete