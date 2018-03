Jolie diz estar feliz com a passagem do tempo: “Quer dizer que estou viva”

Em entrevista ao site da revista 'InStyle', a atriz Angelina Jolie (42) abordou certos temas pessoais de sua vida, como a passagem de tempo e o envelhecimento. "Olho no espelho e vejo que pareço minha mãe, e isso me aquece. Eu também me vejo envelhecendo, e adoro porque significa que estou viva - estou vivendo e envelhecendo", disse ao portal, lembrando de sua mãe, a atriz Marcheline Bertrand.



Contudo, o mais curioso é que a atriz admitiu já ter pintado o próprio cabelo com canetinha permanente, quando mais jovem. Por outro lado, também revelou que não era uma adolescente que se interessava em 'brincar' de maquiagem na casa das amigas, diferente de sua filha Zahara. A pequena, que nasceu na Etiópia e foi adotada por Pitt e Jolie há alguns anos, costumava usar a própria maquiagem da mãe para fazer os seus experimentos. No entanto, Jolie encontrou uma solução para a brincadeira não acabar. "Agora eu tenho um kit de backup caso alguém queira usar", explicou.



Ao longo de sua vida, Jolie tomou decisões delicadas a fim de uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, em 2013 a atriz retirou os dois seios a fim de anular a chance de desenvolver um câncer de mama (algo que poderia ocorrer após análise médica). Já em 2015, também para prevenir um câncer, Jolie retirou os ovários. Ela tinha 50% de desenvolver a doença no órgão.







Postagem da revista 'InStyle' sobre a entrevista de Jolie para a publicação. Foto: Reprodução/Instagram

Já em relação a temas mais cotidianos, Jolie disse que os seus filhos não são muito adeptos das redes sociais. "Estou esperando que eles tenham espaço para descobrir o que eles gostam antes que um grupo de outras pessoas lhes digam o que eles gostam ou como são percebidos. Minha mãe costumava dizer quando eu era pequena: "Deixe-me ver sua alma." Por fim, explicou que leva esta frase como guia para a criação dos seus filhos, fazendo com que eles descubram quem são de fato.

