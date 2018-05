"Eu nunca faço o meu trabalho por dinheiro", diz Anitta

Anitta cantou música inédita escrita por um compositor de 17 anos, durante o "Caldeirão do Huck", da Globo, neste sábado (5). O estudante se considera um fã da estrela pop de Honório Gurgel (RJ) e escreveu a música "Movimento" pensando exatamente nela.

Após a apresentação que emocionou o jovem, Anitta contou no programa que "não faz nada pensando em dinheiro".

"Eu faço o meu trabalho por amor, nunca por dinheiro, por eu estar interessada [sussurro na platéia]. É verdade. Se a gente fizer algo visando apenas o quanto vai ganhar, a gente nunca vai chegar longe e fazer tão bem feito e com amor", garantiu.

"O dinheiro é uma consequência do seu trabalho bem feito, ele vem, você se dá bem, você fica bem, mas nunca pode ser a sua motivação, o quanto você vai vender, o quanto você vai fazer... é sempre você amar e gostar muito do que você está fazendo", aconselhou.​



Foto: Reprodução/Instagram

Nascida no bairro de Honório Gurgel, no subúrbio do Rio, Anitta é considerada uma das cantoras mais pagas do mercado brasileiro. O UOL apurou, por exemplo, que um contrato anual com Anitta varia entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões, dependendo das ações previstas.

Algumas marcas fazem parte do dia a dia da artista por relacionamento, sem mídia (Adidas), outras investem em ações pontuais (Coca-Cola e Tang) e tem ainda aquelas que investem em linhas de produtos (O Boticário).

Uma diferença e tanto de quando a então MC Anitta surgiu em 2013 como a grande promessa do pop. Com seu primeiro grande hit naquele ano, "Show das Poderosas", a artista recebia R$ 60 mil como cachê.

Folhapress