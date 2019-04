"Eu não era filha de ninguém", diz Wanessa após trabalho no México

Nos últimos dias, Wanessa Camargo esteve no México para cumprir sua agenda profissional e usou o Instagram Stories para falar sobre a experiência no país. Recentemente, a cantora lançou a parceria Muñeca Plástica, com a mexicana Brisa Carillo.





Wanessa. Foto: Reprodução/Instagram

"Foi muito legal, foi uma surpresa para mim", explicou Wanessa, que divulgou a canção em vários veículos de imprensa no México. "Os mexicanos me trataram com muita educação, com muito carinho. O mais interessante, até falei com meu pai, que foi interessante chegar e começar a falar do meu trabalho e as pessoas não terem referência do meu trabalho. Eu não era filha de ninguém", conta a cantora.

"Eles conhecem o trabalho do meu pai, mas lá não foi perguntado como era ser filha dele, isso foi muito novo para mim. Não houve comparações com nenhuma outra cantora. Me senti renovada. Me senti como era no começo da minha carreira", completou Wanessa, que completa 19 anos na música, também revelou que está preparando mais novidades para os fãs.

Quem