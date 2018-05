Estreia de Deadpool 2 supera Vingadores - Guerra Infinita

Após Vingadores: Guerra Infinita liderar as bilheterias dos Estados Unidos por três semanas, a estreia de Deadpool 2 desbancou a superprodução e assumiu a liderança ao arrecadar US$ 125,5 milhões. Apesar da obra estrelada por Ryan Reynolds ficar em primeiro, o último lançamento do UCM mostrou estabilidade ao conseguir ser rebaixado apenas para o segundo lugar, somando US$ 29,4 milhões de ganho na semana.

Além da sequência de Deadpool, outra produção que estreou bem foi Do Jeito que Elas Querem, comédia com Diane Keaton e Jane Fonda que chega ao Brasil dia 14 de junho. Em terceiro lugar, a obra cômica arrecadou US$ 13,5 nos EUA. Outro lançamento que ficou entre a lista de dez melhores bilheterias dos EUA na última semana foi Show Dogs, que ficou em sexto lugar ao arrecadar pouco mais de US$ 6 milhões.

Em sua segunda semana em exibição nos cinemas norte-americanos, os filmes Alma da Festa e Breaking In foram rebaixados, mas conseguiram ficar entre as cinco melhore bilheterias da última semana. O primeiro longa, uma comédia protagonizada por Melissa Mccarthy, ficou em quarto ao arrecadar US$ 7,6 milhões. Enquanto isso, o suspense Breaking In ficou em quinto ao somar nas arrecadações norte-americanas US$ 6,8 milhões.

Na parte de baixo da listagem, a comédia romântica Overboard somou em sua terceira semana US$ 6 milhões, assumindo o sétimo lugar da tabela, logo a frente do suspense John Krasinski, Um Lugar Silencioso, que surpreende em sua sétima semana em cartaz ao arrecadar US$ 3,9 milhões.

Por fim, a aventura Rampage - Destruição Total estrelada por Dwayne Johnson fechou a semana em nono lugar, arrecadando US$ 1,5 milhões em sua sexta semana no circuito norte-americano. O documentário RBG, sobre a juíza Ruth Bader Ginsburg, manteve o posto de décimo colocado, somando US$ 1,2 milhões de ingressos vendidos.

