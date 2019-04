"Estranho", diz Luan Santana após aparecer sem a barba

Luan Santana raspou a barba pela primeira vez em seis anos, e o resultado deixou os fãs surpresos - o cantor ficou com carinha de menino. "Vem DVD novo, de cara nova!? Tomei coragem!",disse ele ao compartilhar no Instagram um vídeo com a mudança, nesta segunda-feira (8), usando ainda as hashtags "Luan sem barba" e "Luan com barba".

Luan Santana raspou a barba pela primeira vez em seis anos, e o resultado deixou os fãs surpresos - o cantor ficou com carinha de menino. "Vem DVD novo, de cara nova!? Tomei coragem!",disse ele ao compartilhar no Instagram um vídeo com a mudança, nesta segunda-feira (8), usando ainda as hashtags "Luan sem barba" e "Luan com barba".



Foto: Reprodução

Com uma selfie, Luan fez mais mistério sobre o projeto em que está trabalhando e o motivo pelo qual mudou o visual. "Cá estou... Sem barba! Tudo tem sua hora certa, não? Meu NOVO projeto vem com tanto AMOR, que decidi me olhar no espelho como eu era no INÍCIO! A evolução é contínua, mas é essencial termos os pés aonde começamos. Por dentro ainda sou o mesmo, mas cheio de novos sonhos. Que venham eles!", escreveu ao compartilhar o clique.

Mas, se Luan não gostou tanto assim, os fãs amaram. "Rejuvenesceu 10 anos", disse uma internauta. "Tá lindo", suspirou outra. "Meu neném", suspirou outra seguidora. "Iti malia", brincou outra fã.

Quem