Espaço de Natal do Sistema Unimed Teresina terá apresentação do pianista Luizão Paiva

Domingo (19) tem programação especial no espaço de Natal do Sistema Unimed Teresina, localizado no estacionamento do Hospital Unimed Ilhotas. O pianista Luizão Paiva se apresenta, a partir das 18h30, com o show “Luizão Paiva e Clássicos do Mundo”.



O músico piauiense toca desde os seis anos de idade e já percorreu o mundo com seu talento. Ele também já integrou a banda de Chico Buarque na década de 70 e 80 no Rio de Janeiro. Luizão estudou por vários anos na escola Pró-Arte no Rio de Janeiro e seguiu para Berklee College of Music, em Boston EUA, onde se graduou em música como maestro, arranjador e compositor.

O Natal do Sistema Unimed Teresina traz o tema “Tempo de cuidar para um novo ano melhor”. Uma bela maneira de cuidar é sendo solidário. Por isso, no espaço de Natal estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis para quem mais precisa. Domingo (19) é o último dia para realizar doações. Todos os alimentos arrecadados serão doados às instituições: Centro Casa de Palha em Timon e Abrigo Manain em Teresina.

