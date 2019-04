Escritor alega plágio em 'As Aventuras de Poliana' e abre processo contra o SBT

O SBT e a escritora Íris Abravanel estão sendo processados sob a acusação de plágio em ‘As Aventuras de Poliana’ e devem enfrentar um longa batalha na justiça. Isso porque, de acordo com informações do colunista Ricardo Feltrin, do site 'UOL', o escritor goiano Junior Antonio da Silva está alegando que a emissora de Silvio Santos se apropriou intelectualmente de sua obra, intitulada ‘Bailando com os Bambinos’.

O escritor disse que protocolou em cartório seu roteiro de telenovela (nome mencionado acima) no dia 19 de novembro de 2016, e que, no dia seguinte, “enviou o roteiro para o SBT e guardou o comprovante de envio pelo correio bem como a acusação de recebimento por parte da emissora”.



Junior Antonio da Silva está alegando que a emissora de Silvio Santos se apropriou intelectualmente de uma de suas obras! - Foto: Reprodução/ Rede SBT



Segundo a publicação, o trabalho desempenhado por Junior “também aborda o mundo infantil de crianças que querem ser artistas, e convivem em uma escola de canto e dança, entre outras similaridades”. Mesmo o folhetim tendo se baseado no clássico inglês do livro de Eleanor Porter (século XX), o escritório de advogados que defende o escritor goiano diz que ‘As Aventuras de Poliana’ “incorpora em sua composição diversas histórias novas, estranhas à obra (original)”. Por isso, o motivo do processo.

O colunista ainda destacou que Junior deu entrada a uma “ação de solicitação de provas e avaliação comparativa, por peritos, para comprovar semelhanças entre o roteiro de Íris Abravanel e a história dele”. O caso já foi transferido para ser julgado na Comarca de São Paulo, mas voltou a ser avaliado pela justiça de Goiás.

Em contrapartida, a reportagem entrou em contato com a assessoria do SBT, que, por sua vez, desmentiu todas as acusações feitas pelo escritor Junior Antonio da Silva, pois, de acordo com o órgão, “a novela [‘As Aventuras de Poliana’] tem como fio condutor as famosas e reconhecidas obras de Eleanor Porter”.

Msn