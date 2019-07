Erasmo Carlos inicia gravações de comédia com Larissa Manoela

Já começaram as filmagens do filme "Modo Avião", projeto com direção de César Rodrigues que estreará na plataforma da Netflix e que contará no elenco com atores como Erasmo Carlos , 78, Larissa Manoela , 18 e Katiuscia Canoro , 40. Ainda não há data estipulada.

Na comédia, baseada em roteiro de escritor mexicano Alberto Bremmer, Larissa dará vida a uma jovem que quer se distanciar do mundo virtual. Por isso, a influenciadora digital resolve fugir da cidade para ir morar um tempo com o avô, interpretado por Erasmo Carlos, no interior. A partir de uma série de vivências no local, a jovem entrará em uma jornada de autoconhecimento.



Foto:Reprodução/Instagram

"Olha eu no cinema de novo, agora atuando! Eu, Larissa Manoela, Katiuscia Canoro e grande elenco estamos juntos na nova produção da Netflix: 'Modo Avião'. Uma comédia maravilhosa que conta a história da jovem Ana (Larissa), que precisa passar por um detox digital e vai morar com o avô (eu) no interior. Vc não pode perder!", comemorou o cantor em suas redes sociais.

O cantor foi o compositor da trilha sonora do filme "Os Sete Gatinhos" (1980) e atuou em "Paraíso Perdido" (2018). Esse ano, Chay Suede interpretou o músico em sua cinebiografia, "Minha Fama de Mau".

Folhapress