Emilia Clarke comentou sobre o fato de Daenerys Targaryen, sua personagem em Game of Thrones, ser sempre descrita como uma "mulher forte". A atriz explicou que a necessidade de pontuar que a protagonista é alguém forte deixa subentendido que todas as outras personagens femininas que existem são inerentemente fracos e que aquela se destaca jutamente por ser diferente das demais. (via ComicBook)

"'Como se sente ao interpretar uma mulher forte?' Eu vou te dizer como é interpretar uma mulher, fim. É isso. Tire o 'forte' da pergunta, encontre outro adjetivo. Eu só estou interpretando mulheres. Se não fosse forte, o que mais seria? Você está me dizendo que há outra opção? Há uma opção 'fraca'? Você acha que um papel de liderança em um filme ou série vai ser alguém fraco? Chega disso de 'mulheres fortes', por favor. Vamos apenas usar 'mulheres'."

Foto: Reprodução/HBO

A atriz disse ainda que o termo é frustrante, embora entenda que o mundo da ficção científica e da fantasia muitas vezes não ofereça às mulheres as mesmas oportunidades que dá aos homens em termos de habilidades heróicas. Clarke então deu dicas de como fazer perguntas semelhantes às atrizes.

"Pergunte como é a sensação de interpretar uma 'protagonista feminina' em um grande filme de grande bilheteria, ou como é a sensação de interpretar alguém com poder. A lista é enorme", observou Clarke. "Eu fico muito frustrada com isso porque você não tem 'homens fortes', a menos que você esteja falando de homens fisicamente fortes. Vamos mudar isso."

Antes de voltar a aparecer na telinha como Daenerys, Clarke interpreta Qi'ra em Han Solo – Uma História Star Wars. Game of Thrones atualmente está rodando sua oitava e última temporada, que vai ao ar em 2019, sem data definida até o momento.

Omelete