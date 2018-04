Emilia Clarke apresenta set de ‘Game of Thrones’

Os produtores de 'Game of Thrones' estão fazendo de tudo para proteger o enredo da última temporada da série multi-premiada. Mas não Emilia Clarke. A Mãe dos Dragões, eterna Khaleesi, levou os espectadores para os bastidores do set em Belfast neste novo vídeo do YouTube.



As duas primeiras tentativas de entrar no set fechado falharam. Mas ela tenta negociar com os produtores se uma entrada pela porta dos fundos é possível. Após o fracasso das negociações, ela leva os espectadores para o seu trailer para que possa ler secretamente o roteiro da temporada final para vocês. Infelizmente, a leitura dela é censurada.

Emilia Clarke e Kit Harington (Foto: YouTube)



Mas não se esqueça de prestar atenção em como Emilia decorou seu trailer. Khal Drogo! Mais tarde no vídeo, após todas essas tentativas fracassadas, Emilia finalmente consegue encontrar o ator Kit Harington, que interpreta Jon Snow, pensando que ele irá ajudá-la com a invasão. Mas não. Ele realmente vem como um mensageiro dos diretores que já pediram a Emilia para acabar com esse vídeo.



Toda essa brincadeira é uma tentativa de arrecadar dinheiro para a Royal College of Nursing Foundation. Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen na série, está oferecendo uma turnê pelo set de 'Game of Thrones' em Belfast, na Irlanda do Norte, em troca de doações. Tudo que você precisa fazer é entrar no site omaze.com/gameofthrones e fazer uma doação. Um sortudo vencedor e um acompanhante serão convidados para uma turnê no set e um almoço com a própria Emilia Clarke - com direito a passagens e hotel 4 estrelas. Confira o vídeo abaixo.









Monet