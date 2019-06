Emicida reúne Pabllo Vittar e Majur em faixa-título do álbum 'AmarElo'

O rapper Emicida, 33, está de volta com uma nova música. Lançada nesta terça-feira (25), a nova faixa se chama "AmarElo" e é uma parceria com Pabllo Vittar, 24, e Majur, 23.



A nova canção do rapper dá nome a seu novo projeto de trabalho, se juntando com "Eminência Parda", lançada em maio deste ano. Como processo de criação, Emicida conta que a intenção com essa nova canção é para fazerem as pessoas refletirem sobre seus problemas.

"No primeiro passo desse processo, a nossa intenção era que as pessoas se sentissem grandes ao olharem no espelho. Agora, a ideia é que elas observem ao redor e se enxerguem maiores do que os seus problemas, independente de quais sejam".

Durante a faixa, as cantoras dão voz ao poema "Permita que Eu Fale", do próprio rapper, e a um trecho do poema "Sujeito de Sorte", de Belchior. "As duas trazem, em suas vivências e em suas obras, histórias bonitas a respeito de acreditar em si e de lutar contra o mundo para ser quem são", conta o cantor.

A faixa estreou já com um clipe gravada no Complexo do Alemão, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. O vídeo começa com um áudio de uma pessoa próxima ao rapper que tentou o suicídio. Para completar, a narrativa continua com personagens que têm as suas cicatrizes expostas.

