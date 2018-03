Emicida está escrevendo cinebiografia e será estrela do filme

Rapper, cantor e compositor, Emicida fará ele mesmo no filme que conta sua vida e começa a ser rodado no final do ano. Aos 32 anos, o paulista está escrevendo o roteiro com Aly Muritiba, diretor do longa, Jessica Candal e Tony C., e a produção será de Rodrigo Teixeira, de Me Chame Pelo Seu Nome, premiado com o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado.



"Um dos motivos pelos quais eu vivia correndo desse lance de biografia é que sempre achei que era uma parada de velho, mano. Eu não vivi tudo isso ainda", explicou Emicida ao jornal Folha de S. Paulo desta terça-feira (20), contando que aceitou a proposta pelo roteiro se concentar nos primeiros anos de sua carreira. "Olhando assim, achei que a gente tem uma história muito valiosa para o Brasil recente", afirmou ele.



Emicida (Foto: Pablicio Vieira/agfpontes/divulgacao)

De acordo com a publicação, o roteiro do filme, ainda sem nome, deve estar pronto no final de março. Irmão de Emicida, o músico Fioti também interpretará a si mesmo na produção. À Folha, Rodrigo contou que entre as inspirações para a cinebiografia do rapper estão 8 Mile, na qual Eminem faz um rapper iniciante; Lenny, sobre a morte precoce do humorista Lenny Bruce, e Touro Indomável, o clássico de Martin Scorsese que narra a trajetória do boxeador Jake LaMotta.

"É um filme de ficção baseado em fatos. E o Emicida é ele mesmo na tela, não vamos contratar um ator. Não faz sentido, ele tem domínio de palco, de tela. Ele e Fióti estão no filme ao lado de atores contratados", adiantou Rodrigo.

