Em turnê de seu álbum mais maduro, Katy Perry mantém caráter lúdico e pop

Flamingos articulados, rosas gigantes, plataformas suspensas, figurinos ultra coloridos, uma dezena de dançarinos sincronizados, instrumentália cor-de-rosa, chuva de confetes e efeitos pirotécnicos.

A estreia da nova turnê de Katy Perry no Brasil, nesta quarta (14), mostrou que a cantora ainda está longe de deixar que a maturidade, o que declaradamente buscou com seu álbum mais recente, "Witness", tolha o apelo lúdico e pop ao extremo de suas performances.

Banner de divulgação da turnê. (Foto: Divulgação)

Katy Perry se apresentou nesta quarta (14), em Porto Alegre, e segue para São Paulo e RioTalles KunzlerKaty Perry se apresentou nesta quarta (14), em Porto Alegre, e segue para São Paulo e Rio . Cerca de 19 mil pessoas presenciaram o show da californiana na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, estima a organização.

Parte dos katycats, como são chamados os fãs mais fervorosos da cantora, foram fantasiados com personagens de universo peculiar, como o tubarão Left Shark, que figurou na aparição da cantora durante o Super Bowl. Com um atraso de 22 minutos, ela deu início à apresentação com a sequência "Witness", "Dark Horses" e "Chained to the Rhythm".

Haveria ainda mais quatro atos, incluindo um set de seus maiores hits dançantes, como "Teenage Dream", "Hot n Cold", "Last Friday Night (T.G.I.F.) e "I Kissed a Girl".

No quarto ato, mais ela pega o violão para cantar e tocar "Wide Awake", acompanhada das telas de celulares acesas, e "Thinking of You" em um dos momentos mais emocionantes, no qual a música se faz protagonista.

"Às vezes penso tanto em vocês que esqueço de pensar nele", disse a cantora, fazendo referência à letra da canção, sobre uma garota que segue em frente após o término de um relacionamento, mas continua se lembrando do ex.

Profissional no palco há uma década, Katy interagia constantemente com os fãs, se arriscando por palavras em português e em espanhol.

Ela inclusive chamou ao palco uma fã para ajudá-la a traduzir algumas palavras. Para o azar dos gaúchos e da cantora, a escolhida era uma piauiense que não sabia falar inglês.

A turnê chega a São Paulo neste sábado (17), no Allianz Parque, e segue para o Rio de Janeiro, com show na praça da Apoteose, no domingo (18).

Folhapress