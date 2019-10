Em seu segundo álbum, Jão pedido de desculpas para o ex

O cantor Jão , 24, disse nesta quarta-feira (2) que o seu novo álbum, "Anti-herói", é sobre amor "no sentido mais cruel da palavra". Em comunicado publicado em seu Instagram, o músico também afirmou que o trabalho é um "pedido de desculpas" para o ex.

No texto, Jão contou que planejava fazer um disco "bem mais colorido e otimista, do jeito que a rádio gosta". Mas a ideia inicial não deu certo, porque o músico disse que não era dessa forma que ele estava se sentindo. "To me sentindo pequeno e esquisito".



O novo projeto, afirma ele, é resultado do que viveu no seu último relacionamento. "E no meio disso, eu fiz um álbum de amor. No sentido mais cruel da palavra. Não se trata de romantizar a tristeza, mas de normalizar".

"Anti-herói" é o segundo álbum de Jão. O primeiro, "Lobos", foi lançado em 2018.

Folhapress