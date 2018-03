Dias depois de se casar com a cantora e compositora Luísa Sonza, Whindersson Nunes brincou com a própria mulher e anunciou a sua "gravidez" durante a lua de mel, em Noronha (PE), neste sábado (3).

"O Jeredy está a caminho", escreveu ele, em tom de brincadeira, enquanto aproveitavam a piscina.



Foto: Reprodução/Instagram

Whinderson e Luísa se casaram em São Miguel dos Milagres, Alagoas. A cerimônia aconteceu em uma capela na beira da praia, com muitas flores brancas e as janelas abertas, mostrando o mar ao fundo.

O noivo chegou para a cerimônia por volta das 17h nitidamente emocionado. "Você me faz o homem mais feliz do mundo. Eu sou tão feliz que às vezes eu penso que você é o Gugu disfarçado", brincou ele. Já Luísa cantou sua música "Olhos Castanhos" no altar.

A festa de casamento foi com muita animação. Em vídeos compartilhados no Instagram, eles mostraram que foram até o chão durante a apresentação do DJ Alok e dos cantores MC Guimê e MC Kekel.

Folhapress