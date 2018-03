Em crise financeira, Charlie Sheen coloca mansão de 32 milhões à venda

O ator Charlie Sheen colocou à venda por US$ 10 milhões, o equivalente a cerca de 32 milhões de reais, a mansão em que vive em Beverly Hills. Em meio a uma imensa crise financeira, o astro está em busca de interessados pela propriedade comprada por ele em 2006 pelo valor de US$ 7,2 milhões. Construída em 1992, a mansão tem dois andares, duas cozinhas, duas piscinas, sala de jogos, uma sala de cinema, dois bares, um spa e uma academia. A decisão do astro de colocar a propriedade à venda foi noticiada pelo jornal britânico Daily Mail.



Os problemas financeiros vividos por Sheen chamam atenção principalmente pelo fato dele ter sido há alguns anos o dono do maior salário de Hollywood, recebendo US$ 1 milhão de dólares por episódio da série ‘Two and a Half Men’.



Pai de cinco filhos, Sheen revelou ao mundo no final de 2015 que foi diagnosticado como HIV positivo. Desde então ele já deu múltiplas entrevistas nas quais chamou atenção para as mudanças de hábitos em sua vida. Ele teria parado de beber, dado início a uma dieta vegana e começado a fazer exercícios físicos.



A mansão colocada à venda pelo ator Charlie Sheen (Foto: Divulgação)



