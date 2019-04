Em conversa com Carolina no BBB 19, Alan diz que era amigo de Hana

Após a formação do paredão no último domingo (31), Carolina conversou com Hariany sobre o relacionamento que tem com o "brother" Alan, com que tem trocado carinhos nos últimos dias na casa do BBB 19.



"Nunca teve nada entre a gente, pelo amor de Deus. O povo viaja, não tem o que fazer. Se eles conversaram isso na festa, da gente ficar ou não, a produção deve ter colocado de propósito que eu fico chamando ele de mozão. Credo", disse a baiana.

"Vou fazer uma assembleia depois do paredão, para que cada um cuide da sua vida. Esse assunto é fruto da ociosidade de cada um. Essa coisa de meu nome ficar aí rodando sem fundamento".

A jogadora diz que trata-se apenas de uma amizade, com respeito e carinho, e que não aceitará brincadeiras maldosas que a envolvam.

Carol chegou a questionar Alan sobre a origem dos rumores do romance nesta segunda-feira (1º), e o catarinense respondeu que nunca teve nada com Hana, e que não se sentia preso para viver uma nova experiência dentro do reality.

"A Hana está vivendo a vida dela lá fora, a gente não tinha nada, éramos amigos", disse o "brother". Carol respondeu confirmando que nunca pretendeu ter algo além da amizade com ele: "Tenho muitos amigos homem e é normal isso, não tem nada a ver, é só amizade", disse a "sister".

Folhapress