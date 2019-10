Elton John classifica Madonna como 'nojenta e desagradável'

O cantor Elton John , 72, tomou partido e defendeu Lady Gaga , 33, quando ela se desentendeu com Madonna , 61, em 2012, depois de a rainha do pop criticar sua música "Born This Way". Segundo o site NME, John relatou em seu livro de memórias, "Me", que Madona era uma "ingrata" e "desagradável".

Em um trecho da obra, segundo o site, o cantor deixa claro de que lado ficou na ocasião. "Eu entendi que o single de Gaga, 'Born This Way', definitivamente soava parecido com 'Express Yourself' [de Madonna], mas eu não conseguia entender o motivo de ela parecer tão desagradável e nojenta com isso em vez de considerá-lo um elogio", escreve John.

O músico faz referência a uma entrevista de Madonna à ABC News, em 2012, na qual Madonna afirmou que o novo hit de Gaga, à época, era comparável a um de seus clássicos de 1989.

Em outro momento do livro, John criticou o fato de Madonna não apoiar uma cantora mais jovem que ela. "Acho que está errado. Um artista estabelecido não deve expulsar um artista mais jovem logo no início de sua carreira."

A discussão relatada é apenas uma parte do livro "Me". Em outro trecho, por exemplo, Elton John lembra quando invadiu um show dos Rolling Stones totalmente drogado e quando confundiu Bob Dylan com seu jardineiro.

